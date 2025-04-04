الرئيس إلهام علييف: أمن الطاقة اليوم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

باكو، 4 ابريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إن أمن الطاقة اليوم جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن البلدان أكثر من أي وقت مضى ويمكننا اليوم التحدث عن السلامة الصناعية أيضا.

وأوضح رئيس الدولة " أننا نحتاج إلى موارد الطاقة والمنتجات الكيماوية البترولية والأسمدة لتطوير الصناعة وأذربيجان منتجة ومصدّرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والأسمدة".