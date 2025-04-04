الرئيس إلهام علييف يستقبل المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمرافق العامة – تــحــديــث

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 4 أبريل اليوم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمرافق العامة دان يورغنسن الذي يشارك في الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء.

وقال الرئيس إلهام علييف إن التعاون المعتمد على الثقة المتبادلة بين أذربيجان والمفوضية الأوروبية له تاريخ طويل وناجح مؤكدا على دور هذا في تحول قضايا الطاقة إلى عامل مهم خاصة في الفترة الحالية. وذكر رئيس الدولة أن سوق أوروبا هي السوق الأساسية بالنسبة لأذربيجان في مجال الطاقة مشيرا إلى رغبة أذربيجان في توسيع جغرافية التصدير في هذه السوق.

ونقل يورغنسن قبل كل شيء تحيات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لياين إلى رئيس الدولة.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر على التحيات فيما طلب بنقل تحياته هو إلى أورسولا فون در لياين.

وأعرب الضيف عن امتنانه من الإسهام الذي تسهمه أذربيجان في امن الطاقة الأوروبي خاصة في مثل هذه الفترة المعقدة مؤكدا على انهم يعيرون أهمية كبيرة جدا للتعاون مع أذربيجان ويرغبون في مواصلة تطوير هذا في المستقبل أيضا.

كما نقل المفوض الأوروبي تهانيه بمناسبة نجاح أذربيجان في استضافة فعاليات الكوب29.

ونوقشت مسائل التعاون في مجالي الغاز الطبيعي وكذلك الطاقة الخضراء وقيل إن الاتحاد الأوروبي يفكر في تقديم دعم التعاون في هذين الجانبين في إطار إمكانياته.

وجرى التشديد في الاجتماع عن نجاح حوار الطاقة القائم بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي مع التعبير عن الأمل في استمرار هذا في المستقبل أيضا.