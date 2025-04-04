وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي – تــحــديــث

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي – تــحــديــث

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 4 أبريل اليوم وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الذي شارك في الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول توسيع العلاقات في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا ومن ضمنها التعاون في مجالي الهيدروكربون والطاقة الكهربائية مع الإشارة إلى وجود إمكانيات كبيرة لمزيد من تطوير هذا في المستقبل. وأشيد بالتعاون بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وبين شركة تي بي لتوزيع البترول وشركة مساهمة لنقل النفط مع خطوط الأنابيب بوتاش مع مناقشة مسألة تحقيق هذه الفعاليات المشتركة في المستقبل في أذربيجان وتركيا وسائر البلدان. وجرى التطرق إلى مسألة تصدير الطاقة الكهربائية مع التشديد في هذا السياق على قيام سوكار بالمبيعات في تركيا منذ الفترة.

وتم ذكر أهمية وثيقة يتم التوقيع عليها اليوم بشأن تصدير الطاقة الكهربائية بمقدار 75 ميجاوات من نخجوان بين شركتي اذر اينيرجي وشركة نقل الطاقة الكهربائية التركية مع التنبيه إلى توقيع مذكرة حول توسيع التعاون في مجال الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا.

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