الرئيس: جغرافية إمداداتنا من الغاز إلى أوروبا ستتوسع بالتأكيد

باكو، 4 ابريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إن أذربيجان توصل اليوم غازها الطبيعي الى 12 بلدا ومنها 10 بلدان أوروبية و8 بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

كما أضاف رئيس الدولة أن " نطاق إمداداتنا من الغاز إلى أوروبا سيتوسع بالتأكيد لأننا نعمل بالفعل على إنشاء شبكة توزيع الغاز في بعض البلدان الأوروبية وفي بعضها موجودة وبعضها الآخر بحاجة إلى التوسع وتخطط أذربيجان تنفيذ ذلك وبالتالي سيتوسع نطاق إمداداتنا من الغاز بالتأكيد".