الرئيس الأذربيجاني: يجب علينا توسيع خطوط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب وتاب

باكو، 4 ابريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إن ممر الغاز الجنوبي يعمل حاليا بكامل طاقته ويعد خط أنابيب جنوب القوقاز وخط أنابيب الغاز عبر للأناضول تاناب وخط أنابيب الغاز عبر للبحر الأدرياتيكي تاب ثلاثة أجزاء متكاملة من هذا الممر.

وقال رئيس الدولة "إنها تعمل بكامل طاقتها ونحن بحاجة إلى توسيعها" مضيفا أن هذا يتطلب بالتأكيد الأموال وهنا نصل إلى نقطة مهمة" وأوضح مؤكدا "أنا أشرنا مرارا وتكرارا إلى أن المؤسسات المالية الدولية تلك المؤسسات التي قررت تعليق تمويل المشاريع المرتبطة مباشرة بالموارد المعدنية قد تضطر إلى وقف هذه السياسة".