الرئيس إلهام علييف: حقول "آذري – جيراق – جونشلي" و"أبشيرون" و"شاه دنيز" تساهم في أمن الطاقة للعديد من البلدان

باكو، 4 ابريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إن حقول "آذري – جيراق – جونشلي" و"أبشيرون" و"شاه دنيز" تساهم في أمن الطاقة للعديد من البلدان.

وأضاف رئيس الدولة "أنه سيتم بعد بضع سنوات تشغيل تلك الحقول التي تم توقيع العقود بشأنها ويجري تنفيذ برنامج عملها وتشمل على كل من بناء خطوط الأنابيب وخط أنابيب النفط باكو – تبليسي – جيهان وخط أنابيب النفط باكو – سوبسا وكذلك خطوط أنابيب الغاز وقد فعلنا هذا مع جميع المشتركين".