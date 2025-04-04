الرئيس الأذربيجاني: يجب أن نكون واثقين من أن غازنا الطبيعي سيكون مطلوبا في أوروبا

باكو، 4 ابريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إننا يجب أن نكون واثقين من أن نكون واثقين من أن غازنا الطبيعي سيكون مطلوبًا في أوروبا وأعني أننا بحاجة إلى التأكد من أن السوق تكون قائمة لعدة سنوات.

وأوضح رئيس الدولة مضيفا "أنه إذا لم نملك مثل هذه الضمانات فلم يستثمر المستثمرون ولا البلدان أموالهم وسيؤدي هذا إلى نقص هائل في الغاز الطبيعي واحتياطياتنا معروفة ونتوقع بدء الإنتاج في حقول جديدة".