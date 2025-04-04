الرئيس: نزيد من إمكاناتنا في مجال الطاقة الكهرومائية باستثماراتنا نحن خاصة في منطقتي زنكزور الشرقية وقراباغ

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إنا يسعنا القول بأن أذربيجان ستلعب دورا أكثر أهمية في الشراكة في مجال أمن الطاقة.

وأشار رئيس الدولة إلى وجود العقود الموقعة مع المستثمرين مؤكدا على ان "هذه عقود تتعلق بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستوفر 6 جيجاواط من الطاقة إلى عام 2030 وأذكر أن هذا يؤدي إلى إمكان توفير كمية هائلة من الغاز الطبيعي الذي يستخدم حاليًا لتلبية الاحتياجات المحلية وسيُرسل للتصدير وفي الوقت نفسه نعزز إمكاناتنا في مجال الطاقة الكهرومائية باستثماراتنا نحن خاصة في منطقتي زنكزور الشرقية وقراباغ المحررتين من الاحتلال الأرمني".