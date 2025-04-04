وزير الطاقة: ممر الغاز الجنوبي يمثل رصيدا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمة ألقاها في الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إنا يتعين علينا تحسين أولوياتنا وسياستنا واستثماراتنا نظرا للواقع الحالي لسوق الطاقة العالمية.

وقال الوزير إن الغاز الطبيعي يظل حجر الأساس الأهم في أمن الطاقة وأهم الثراء الاستراتيجية وسيكون عنصرا محوريا في الطاقة للفترة الطويلة على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق.

كما أضاف الوزير "أن هذا يتطلب بدوره الاستثمارات في حقول الغاز والبنية التحتية ويجب علينا اتخاذ قرارات سريعة مع الأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع المهم وإلا ليفشل عموما توفير كميات الإمدادات اللازمة وهناك حقيقة أخرى وهي أنه لا بديل لتنويع ضمان أمن الطاقة المستدام فلذلك فإن الحصول على حجم الطاقة من مصادر ومسارات متنوعة بالذات ليس ضمانا أساسيا واستقلالية لأمن الطاقة فقط بل وهو أمر واجب بالنسبة لأوروبا أيضا. ويجب أن تظل هذه القضية أولوية على الدوام وأن تنظر فيها عند أهم اللحظات أما أهمية الغاز الأذربيجاني فإن ممر الغاز الجنوبي يمثل رصيدا استراتيجيا لأوروبا وهو جزء لا يتجزأ من خططنا وفي السنوات الأخيرة لم تحافظ أذربيجان على مكانتها كشريك موثوق فحسب بل ولكنها قد وسّعت نطاقها الجغرافي بشكل كبير أيضا."