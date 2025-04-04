وزير الطاقة التركي: نحن مستعدون للاستفادة الكاملة من إمكانات ممر الغاز الجنوبي

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في كلمة ألقاها في الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إن تركيا تولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي وأثبتنا وجوب أمن الطاقة بالنسبة للمنطقة بأكملها عن طريق مشروعي باكو - تبليسي – جيهان وخط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب ونحن على استعداد للتعاون مع أذربيجان والشركاء الآخرين وكذلك للعمل في مجال نقل الطاقة الخضراء.

وأشار الوزير التركي "أننا مستعدون لتتم الاستفادة بالكامل من إمكانات ممر الغاز الجنوبي وتعمل أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا معا على هذا المشروع ونحن على ثقة بأن الممر الأخضر سيحظى بمكانة عالمية وسنواصل بوجهنا تركيا دعمنا للمنطقة والتعاون."