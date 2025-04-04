مفوض الاتحاد الأوروبي: تعاوننا مع أذربيجان يلعب دورا مهما في تنويع إمداداتنا من الغاز

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمرافق العامة دان يورغنسن في كلمة ألقاها في الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إن تعاوننا مع أذربيجان في إطار ممر الغاز الجنوبي يلعب دورا مهما في تنويع إمدادات الغاز إلينا وفي تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي.

وأعرب المفوض الأوروبي عن أمله في أن يلعب الغاز القادم من أذربيجان عبر خط الأنابيب دورا مهما في انتقال الاتحاد الأوروبي إلى صافي الانبعاثات الصفري في السنوات القادمة قائلا "إننا نرغب لهذا السبب في زيادة حجم تعاوننا في مجال التجارة وفي الوقت نفسه من بين أهدافنا الرئيسية التحكم على عمليات هذا الممر وإجراء تحسينات في قطاع الغاز وتعزيز أمن الطاقة وتطوير شبكة الطاقة الكهربائية ولا تقتصر أنشطتنا على إدارة الأزمات فحسب بل نحتاج إلى تحديد سبل استراتيجية للمستقبل فلذلك يُعد تطوير ممر للطاقة الخضراء بين جنوب القوقاز والاتحاد الأوروبي إحدى أولوياتنا وهناك أفكار وتقنيات ومسارات متنوعة في هذا المجال ومهمتنا الرئيسية الآن أن نضمن كفاءة تشغيل ممر الطاقة الخضراء عن طريق توحيد هذه الأفكار الواعدة وثمة إمكانات كبيرة وروح تعاون في هذا المجال وكلا الجانبين مهتمان بهذه المبادرة".