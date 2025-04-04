وزير الطاقة: نشرع في تنفيذ مبادرات ضخمة

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمة ألقاها في الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي و الثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء إنا نشرع في تنفيذ مبادرات ضخمة وتشمل على إيصال الطاقة الخضراء إلى أوروبا من محطات طاقة الرياح الأذربيجانية وكذلك من آسيا الوسطى.

وأشار الوزير إلى إن الغاز الطبيعي شكل العام الماضي 13 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مضيفا أن هذا المؤشر بلغ في بعض البلدان 35-40 في المائة.

وأضاف الوزير شهبازوف أن "ما يخص بممرات الطاقة الخضراء فإن الممرات الواصلة بين بحر الخزر والبحر الأسود وأوروبا بين وآسيا الوسطى وأذربيجان وبين أذربيجان وتركيا وبين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا هي مشاريع استراتيجية وتخدم وجه التحديد لتنويع إمدادات الطاقة الأوروبية وأما بالنسبة لتعليمات دراسة الجدوى للممرات فنشير إلى إنشاء مؤسسة مشترك بهذا الشأن

وقد بدأ البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية بتمويل المشروع وهناك مساران محتملان للتصدير وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى أنه يجب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا ونحن على ثقة بأن ممر الغاز الجنوبي سيصبح منصةً لتعاون واسع النطاق. كما ستُثمر جهودنا المشتركة في مرحلة جديدة وستفتح آفاقًا جديدة في مجال أمن الطاقة. "