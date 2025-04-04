وفد برلماني أذربيجاني يزور أوزبكستان

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

غادر وفد برلماني برئاسة رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا يوم 4 أبريل / نيسان في زيارة عمل إلى جمهورية أوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الصحافة والعلاقات العامة في مجلس النواب أنه في إطار الزيارة ستشارك رئيسة مجلس النواب ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز صاحبة غفاروفا في الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

من المقرر أن تلقي رئيسة المجلس الوطني كلمة في الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي وتلتقي برؤساء برلمانات البلدان المشاركة والوفود والمنظمات الدولية وكذلك المسؤولين الحكوميين في أوزبكستان.