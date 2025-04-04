مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 4 أبريل نيسان اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.

وطرحت الأسئلة في الجلسة على المتهم دافيد مانوكيان الذي كان يتولى مناصب ما يسمى برئيس برلمان وغيره.

وابلغ المتهم مانوكيان انه شرع في القتالات ضد أذربيجان بالانضمام إلى كتيبة شوشا المنفصلة التي كانت تسمى بكتيبة الطاشناك حيث اعترف بأنه قاتل ضد جمهورية أذربيجان واستخدم الأسلحة خلال الهجمات مفيدا انه شارك في المعارك الدائرة في محافظة أقدره في حرب قراباغ الأولى وخلال مدة 15 يوما في محافظة كلبجار وأضاف انه تولى مناصب قائد الفصيلة ثم السرية في كتيبة شوشا إلى رئيس المقر.

وقال المتهم مانوكيان انه ابتعث إلى الاكاديمية العسكرية في روسيا من قبل جمهورية أرمينيا للتعلم عندما كان يؤدي الخدمة العسكرية في أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك.

وأضاف المتهم أن بعضا من الضباط كانوا مبتعثين للتعلم العسكري إلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليونان وكان هذا ينظم من جانب وزارة الدفاع الأرمينية حيث كان رواتبهم تدفع من جانب الوزارة الأرمينية أيضا.

وابلغ المتهم انه استلم رتبة اللواء بأمر الرئيس الأرميني أرمن ساركيسيان مضيفا أنه استلم الرتبة من طرف الرئيس أرمن ساركيسيان بالمقر الرئاسي يوم قوات أرمينيا المسلحة 28 يناير عام 2020م.

وقال إن الرئيس الأرميني أرمن ساركيسيان عيّنه بعد ذلك نائبا اول لقائد ما يسمى بجيش لدى النظام المزعوم بامر الرئيس الأرميني المذكور مؤكدا على انه كان يتولى المنصب المشار إليه خلال حرب الـ44 يوما عام 2020م وكان يتلقى الأوامر والتعليمات من وزير الدفاع المزعوم جلال هارتوتونيان.

وابلغ المتهم مانوكيان إنشاء مقر قيادة احتياطي فيما يسمى بمقر موجود في أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك مضيفا أن الامر كان مفاده أن يتولى مقر قيادة احتياطي مهام مركز القيادة في حال تدميرها.

وتحدث المتهم مانوكيان عن وفود سرية خاصة باسم "الشجعان" تابعة لوحدة عسكرية رقم 99192 لقوات أرمينيا المسلحة خلال حرب الـ44 يوما عام 2020م إلى أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك موضحا أن السرية المذكورة تم إنشاؤها في 11 أكتوبر عام 2020م في أرمينيا وأرسلت إلى قراباغ إلى سيطرة قائد ما يسمى بجيش وقال القائد لي اذهب واهتمم فذهبت إلى المكان وكان هناك 90 شخصا من مختلف الفئات العمرية والمهن وكان تمويل تلك السرية من قبل أرمينيا وبعد الحرب أتاني ما يسمى بقائد السرية" وكان بيده قائمتان إحداهما 90 شخصا والأخرى 20 شخصا وقال لي يجب تكريم 20 شخصا على الأقل ولو لا 90 شخصا جميعا... "

وتناول المتهم تسريح المناصب والأفراد فيما يسمى بجيش النظام المزعوم بعد حرب الـ44 يوما ولكن لم يتطرق إلى أسباب ذلك ثم قال إنني تم تسريحي من الجيش بأمر الرئيس الأرميني في أواخر عام 2021م.

وقال المتهم مانوكيان انه مكرم من طرف الرئيس الأرميني روبيرت كوتشاريان بميدالية "صليب القتال من الدرجة الثانية" كونها يتولى "قائد وحدة عسكرية" في أقدره.

كما ابلغ المتهم أن ما يسمى بوزير الدفاع للنظام المزعوم في أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك كان يعيّنه جمهورية أرمينيا. وقال إن ما يسمى برئيس لدى النظام المزعوم لم يكن قادرا على تعيين ما يسمى بوزير دفاع موضحا انه كان يعين من طرف الرئيس الأرميني او مسؤول آخر.

وأضاف أن الرتب العسكرية العليا كانت تمنح لضباط ما يسمى بجيش النظام المزعوم من طرف أرمينيا أيضا.

واعترف بأن الأسلحة كانت تنقل إلى أراضي أذربيجان المحتلة سابقا من طرف أرمينيا التي كانت ترسل إلى تلك الأراضي ضباطا وجنودا للخدمة العسكرية.

وقال المتهم مانوكيان انه تم تسريحه مما يسمى بجيش النظام المزعوم حال كونه يتقاضى المعاش التقاعدي من جمهورية أرمينيا التي كان مسجلا فيها وكان يحمل جنسيتها.

واعترف المتهم مانوكيان كذلك بأن جنود خط الدفاع الـ7 بمحافظة أقدره الذي كان يقوده هو غرسوا الألغام في أراضي قرية جوليستان التابعة لمحافظة جورانبوي الأذربيجانية مضيفا أن الألغام كانت من طراز لغم مضاد للافراد.

وقال إن النظام المزعوم الفاعل سابقا على أراضي أذربيجان المحتلة في حينها لم يملك أي صاروخ بالستي طويل المدى.

وادعى المتهم مانوكيان انه كان يجهل إطلاق الصواريخ بعيدة المدى على أراضي أذربيجان البعيدة عن خط الجبهة خلال حرب الـ44 يوما عام 2020م بل علم الموضوع بعد الأحداث.

وقال المتهم مانوكيان إن التعليمات والأوامر بشأن تنفيذ تدريبات عسكرية في قراباغ كانت تأتي من المقر العام لقوات أرمينيا المسلحة.

وقال المتهم مانوكيان إن المتهم روبين واردانيان تم القبض عليه عندما كان يحاول مغادرة أراضي أذربيجان راكبا على متن سيارته في 27 سبتمبر عام 2023م موضحا اننا كنا 5 أشخاص كنا نتحدث وكان واردانيان بين الخمسة وقلت له بما تغادر فهز كتفيه فسأل هل هناك مقعد فارغ في سيارتك وقلت إن امرأة جارة تريد المغادرة معنا فاتصلت بزوجتي هاتفيا سائلا هل ذهاب المرة الجارة معنا دقيق ام لا فقالت لا فقد وجد نجلها سيارة أخرى فقلت لواردانيان إن سيارتي فيها مقعد فارغ ثم أوقفونا في منفذ لاتشين.

ثم دققت المحكمة وثائق الملف الجنائي.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 7 أبريل لمواصلة طرح الأسئلة على المتهمين.

والمتهمون المذكورون وهم آرايك فلاديميري هاروتيونيان، أركادي أرشافيري غوكاسيان، باكو ساهاكي ساهاكيان، دافيد روبيني إيشخانيان، دافيد أزاتيني مانوكيان، دافيد كليمي بابايان، ليفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، فاسيلي إيفاني بيغلاريان، إيريك روبرتي غازاريان، دافيد نيلسوني الله ويرديان، غورغن هوميري ستيفانيان، ليفون روميكي بالايان، مدات أراكلوفيتش بابايان، غاريك غريغوري مارتيروسيان، مليكست فلاديميري باشايان، يتهمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، بما في ذلك المادة 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، المادة 102 (مهاجمة أشخاص أو منظمات تتمتع بالحماية الدولية)، المادة 103 (الإبادة الجماعية)، المادة 105 (إبادة السكان)، المادة 106 (استعباد الأشخاص)، المادة 107 (ترحيل أو نقل السكان قسرًا)، المادة 109 (الاضطهاد)، المادة 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، المادة 112 (حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل يتعارض مع القانون الدولي)، المادة 113 (التعذيب)، المادة 114 (الخدمة كمرتزقة)، المادة 115 (انتهاك قوانين وأعراف الحرب)، المادة 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة)، المادة 118 (النهب العسكري)، المادة 120 (القتل العمد)، المادة 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، المادة 214 (الإرهاب)، المادة 214-1 (تمويل الإرهاب)، المادة 218 (إنشاء جمعية إجرامية أو منظمة)، المادة 228 (الحيازة غير القانونية أو النقل أو البيع أو التخزين أو النقل غير المشروع للأسلحة ومكوناتها والذخائر والمتفجرات والأجهزة)، المادة 270-1 (أفعال تهدد أمن الطيران)، المادة 277 (اغتيال مسؤول حكومي أو شخصية عامة)، المادة 278 (الاستيلاء القسري على السلطة والاحتفاظ بها أو التغيير القسري للهيكل الدستوري للدولة)، المادة 279 (إنشاء تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون)، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.