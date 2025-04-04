جلسة إحاطة حول أنشطة إزالة الألغام في أذربيجان لدى الأمم المتحدة

نيويورك، 5 أبريل، أذرتاج

عقد مندوبية أذربيجان الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة ومركز تحليل العلاقات الدولية جلسة إحاطة حول أنشطة إزالة الألغام باسم "إنقاذ حياة الناس عن طريق فعاليات إزالة الألغام الإنسانية في أذربيجان" بمقر المنظمة في نيويورك.

وأشار مندوب أذربيجان الدائم لدى الأمم المتحدة توفيق موسايف في كلمته إلى أن الألغام تُشكّل خطرًا مميتًا على المدنيين وأن أكثر من 13% من أراضي البلاد متضررة من هذا الخطر. وأكد أن عدد ضحايا الألغام منذ عام 2020 بلغ 388 ومعظمهم من المدنيين فيما شدد على أن الألغام المزروعة تُعيق جهود إعادة الإعمار وتُصعّب عودة النازحين.

وأوضح رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف أن أذربيجان من أكثر الدول تضررًا من الألغام وأن هناك حوالي 1.5 مليون لغم أرضي.

وأضاف انه على الرغم من إحراز تقدم في جهود إزالة الألغام فإن دقة الخرائط التي قدمتها أرمينيا لا تتجاوز 25%.

كما شدد المتحدثون الآخرون على تأثير الألغام على حياة الإنسان وأهمية التعاون الدولي.