أسعار النفط تنخفض في البورصات العالمية

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

انخفضت أسعار النفط في البورصات العالمية.

أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 65.58 دولارا بمصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية في لندن بعد انخفاض مسجل بقدر 4.56 دولارات فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 61.99 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد أن تراجع قدر 4.96 دولارات.