نيويورك، 5 أبريل، أذرتاج

صرحت المديرة التنفيذية لمعهد مارشال التراثي إليس بيكر لوكالة أذرتاج "بأننا في معهد مارشال التراثي فخورون جدًا بشراكتنا مع وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما في مجال تطهير الأراضي من الألغام."

وأوضحت بيكر أن التعاون بين المؤسستين يمتد لعشرين عامًا مشيرة إلى تبرع المعهد في إطار هذه الشراكة بـ 93 كلبًا مدربًا على الكشف عن الألغام مما ساعد في تسريع عملية الكشف عن الألغام في أذربيجان فيما أشادت بالطريقة الممتازة التي تدير بها أناما هذه الكلاب.

وأضافت مسؤولة المعهد أن " هذه الكلاب قامت بتمشيط أكثر من 17 مليون متر مربع وهو ما عاد بالنفع على أكثر من 15 ألف شخص وإننا نواصل تعاوننا ولدينا كلاب إضافية قيد التدريب سيتم التبرع بها لأذربيجان هذا العام كما نخطط للتبرع بمزيد من الكلاب العام المقبل وبذلك سيصل العدد إلى 100 كلب إلى الفترة ذاتها من العام المقبل ونحن سعداء للغاية بمواصلة هذه الشراكة."