رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: أذربيجان من بين البلدان العشرة الأكثر تضررًا من الألغام في العالم

نيويورك، 5 أبريل، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف في كلمة ألقاها في جلسة إحاطة حول أنشطة إزالة الألغام باسم "إنقاذ حياة الناس عن طريق فعاليات إزالة الألغام الإنسانية في أذربيجان" عقدتها مندوبية أذربيجان الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة مع مركز تحليل العلاقات الدولية بمقر المنظمة في نيويورك إن أذربيجان في صفوف البلدان العشرة الأكثر تضررًا من الألغام في العالم.

وأكد شفيعيف على أهمية عقد فعالية في مقر الأمم المتحدة في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بإزالتها لتسليط الضوء على جهود أذربيجان في إزالة الألغام.

وأشار إلى أن عقد مثل هذه الفعاليات في المنظمات الدولية يلفت الانتباه إلى مشكلة أذربيجان مضيفًا أن "هناك أيضًا قضايا سياسية مرتبطة بمشكلة أذربيجان وعلى سبيل المثال لم تقدم أرمينيا حتى الآن خرائط دقيقة للجانب الأذربيجاني وهناك أيضًا مشاكل فنية ومالية وصحيح أنه يتم حلها بانتظام ولكن بالطبع يجب علينا إبلاغ المجتمع الدولي ببعض المعلومات حول هذا الشأن."

وأوضح شفيعيف أن حوالي مجرد 6% من الأموال التي أُنفقت على أنشطة إزالة الألغام في أذربيجان جاءت من جهات مانحة خارجية مشيرًا إلى أن بعض البلدان تتلقى مساعدات ضخمة في هذا الصدد.

وشدد شفيعيف خاصة على "أننا واجهنا لسوء الحظ معايير مزدوجة في هذا النزاع وما زلنا نواجهها وعلى سبيل المثال يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأرمينيا على الرغم من أن النزاع بما في ذلك الدمار لم يحدث على أراضي أرمينيا بل على أراضينا ومشكلة الألغام موجودة أيضًا في أذربيجان ولكن لدينا ما يكفي من الإرادة والموارد لحل هذه المشكلة ويتطلب الأمر فقط بعض الوقت."