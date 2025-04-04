عرض فيلم "تقييف: تسار" لدى مركز نظامي للسينما

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

جرى مساء 4 ابريل الجاري حفل العرض الأول لفيلم "تقييف: تسار" المكرس لسيرة صاحب العمل الخيري الشهير الحاج زين العابدين تقييف لدى مركز نظامي للسينما بحضور رئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا ووزير الثقافة عادل كريملي ومجموعة من نواب المجلس الوطني ورجالات العلم والثقافة المرموقين.

يذكر أن الفيلم الروائي الطويل "تقييف: تسار" /تقييف: القيصر/ المذكور أعد من جانب مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة ووكالة السينما جزء ثان من سلسلة الفيلم المؤلف من 4 أجزاء حول سيرة صاحب العمل الخيري العظيم تقييف.

ويتحدث الجزء الثاني المشار إليه المنتج من طرف مركز باكو للإعلام عن فترة أواخر القرن 19 وأوائل القرن الـ20 والأحداث التاريخية المهمة الواقعة في باكو والأقاليم حيث أن مراكز قوى باكو تتحرك لاستقبال القيصر فيتخذ تقييف هو الآخر قرارات سريعة بحذاقته بجانب خطوات مهمة رغم انه يواجه نزاعات جادة مع رئاسة المدينة.

هذا وان الجزء الأول المسمى بـ "تقييف: النفط" من سلسلة الفيلم المذكور عرض عام 2024م تكريسا للذكرى السنوية الـ100 لارتحال تقييف وقد فاز الجزء الأول بجائزة الفيلم الكامل مصحح اللون ذي الجودة العالية بمهرجان ديهامسير كولوريست أواردز 2024م.

وضرب الفيلم أرقاما قياسية في تاريخ سينما أذربيجان حيث جرى تصوير الفيلم في 76 مكانا بمشاركة نحو 2500 رجل فن وإعداد أكثر من 300 ديكور مختلف لمسارح الفيلم التاريخية الخاصة بجانب إنشاء ورشة عمل خاصة لصنع الأزياء الخاصة بفترة الأحداث التاريخية.