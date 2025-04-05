رئيسة المجلس الوطني تبحث مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مسائل التعاون مع شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بحثت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني رئيسة شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز صاحبة غفاروفا على هامش زيارة العمل التي تقوم بها عاصمة أوزبكستان طشقند مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتين تشونقونق مسائل التعاون بين الاتحاد والشبكة فيما أشاد الأمين العام بفعاليات الشبكة البرلمانية مشيرا إلى أهمية التعاون بين المنظمتين.

كما نظر الطرفان في مسائل التعاون بين المجلس الوطني والاتحاد البرلماني الدولي حيث أعرب الجانبان عن أن الاتحاد البرلماني منصة مثمرة للتعاون الدولي.

وأحاطت غفاروفا الامين العام تشونقونق علما بالوضع الراهن في المنطقة وبعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا مفيدة أن عملية المفاوضات بشأن نص اتفاقية السلام استكملت وأكدت على أن أرمينيا ينبغي لها في الخطوة التالية أن تدرج تعديلات في دستورها لإزالة البند الدستوري الذي يحوي على المطالب الترابية ضد أذربيجان وان تتعاون مع أذربيجان في سياق إلغاء مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي قد تم إنشاؤها لمعالجة نزاع قراباغ السابق الذي قد حلته أذربيجان على حساب قواتها هي بتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني الأمر الذي يعني أن هذه المؤسسة لا حاجة لها بعد ويجب أن تلغى. وأبانت أن أرمينيا لو أرادت توقيع اتفاقية السلام فعجب عليها أن تقبل شرطي أذربيجان هذين.

وجرى في الاجتماع كذلك تبادل وجهات نظر حول دور الدبلوماسية البرلمانية في نظام العلاقات الدولية وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.