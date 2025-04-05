وزير الطاقة يبحث مع المفوض الأوروبي مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة في بحر الخزر

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمرافق العامة دان يورغنسن المسائل الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة المنفذة في بحر الخزر في مائدة مستديرة منعقدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي حول موضوع "تطوير طاقة الرياح البحرية" بالتزامن مع الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في باكو حضرها كذلك المدير العام لجمعية طاقة الرياح الأوروبية "ويند يوروب" جايلز ديكسون وممثلون عن كبرى شركات صناعة وتكنولوجيا الرياح والمؤسسات المالية في أوروبا.

وعرضت معلومات حول تحديد خمس مناطق في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر وإجراء أعمال القياس والمراقبة والمشاريع التي يتم تنفيذها مع شركات الطاقة. وأُشير إلى أنه سيتم تصدير 4 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية في المرحلة الأولى إلى أوروبا عبر ممر الطاقة الخضراء "بحر الخزر - البحر الأسود - أوروبا" وأن الوصلات البينية الأخرى المخطط لها موجهة أيضًا إلى البلدان الأوروبية.

وتم التأكيد على أن الشركات الأوروبية لديها فرص كبيرة للمشاركة في مشاريع إنتاج ونقل طاقة الرياح وأن الجمع بين الإمكانيات التكنولوجية والاستثمارات الأوروبية وبين موارد الطاقة الوفيرة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في أذربيجان يمكن أن يؤدي إلى تقدم كبير.

كما تم استعراض العمل المنجز في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2024 بين الوكالة الحكومية لمصادر الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة "ويند يوروب" فيما نوقشت الخطوات التالية.