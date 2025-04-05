رئيسة المجلس الوطني تلقي كلمة في اجتماع التنسيق للجمعية البرلمانية الآسيوية

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

ألقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا كلمة في اجتماع التنسيق للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد على هامش الجمعية الـ150 بأوزبكستان.

قالت غفاروفا إن هذا هو الاجتماع الثالث الذي تعقده الجمعية تحت رئاسة أذربيجان. عقد في فبراير الماضي اجتماع في باكو حضره ممثلون من 27 دولة و7 منظمات دولية.

أضافت غفاروفا أن الجمعية توسعت بانضمام عمان كعضو كامل وبيلاروس كمراقب وتم خلال الاجتماع قبول 29 قراراً واعتماد "إعلان باكو".

وأكدت أن التعاون البرلماني مهم لتعزيز السلام والتقدم في آسيا، وأن الجمعية البرلمانية الآسيوية تساعد في تحسين الحوار بين الدول.

وأبرزت أن هذا الاجتماع يساعد الدول الأعضاء على العمل معاً بشكل أفضل.