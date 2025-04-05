رئيس أوزبكستان يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف هاتفيا في 5 أبريل نيسان اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف .

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لإدارة الرئيس الأذربيجاني أن رئيسي الدولتين بحثا خلال المكالمة الهاتفية المسائل الملحة للأجندة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وتم التطرق إلى وجوب تسريع تنفيذ المشاريع في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والإنسانية.

وتبادل الرئيسان الآراء حول لقاءات رفيعة المستوى لاحقة.

ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية التفاعل ضمن المنظمات الإقليمية ومن ضمنها منظمتي الدول التركية والتعاون الاقتصادي.