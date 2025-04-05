رئيسة المجلس الوطني تبحث مع رئيس مجلس النواب البحريني سبل تعميق التعاون البرلماني

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

اجتمعت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع رئيس مجلس النواب البحريني أحمد سلمان المسلم في طشقند.

وأعرب الجانبان في الاجتماع عن ارتياحهما للعلاقات الحالية بين البلدين والبرلمانين. وأشادت رئيسة البرلمان الأذربيجاني بالدور الإيجابي للقيم الدينية والثقافية المشتركة في تعزيز هذه العلاقات.

وأكد الطرفان على نجاح التعاون الثنائي في عدة مجالات وعلى المستوى الدولي ضمن منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز فيما أشادت غفاروفا بشكل خاص بدور أذربيجان خلال رئاستها الناجحة لحركة عدم الانحياز.

وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون البرلماني بما في ذلك زيادة الزيارات المتبادلة وتكثيف التواصل بين اللجان البرلمانية. كما تطرقا للتعاون في المنظمات البرلمانية الدولية مع التركيز على شبكة برلماني عدم الانحياز التي تترأسها أذربيجان حالياً.

وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن دعم بلاده لرئاسة أذربيجان لشبكة برلمانات عدم الانحياز وتطلع الطرفان للمؤتمر القادم في طشقند. اختتم اللقاء بتبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.