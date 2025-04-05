وزير الاقتصاد يبحث مع المدير التنفيذي لأكوا باور تحلية مياه البحر في أذربيجان

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائل جباروف مع المدير التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية ماركو أرجيلي الشؤون المدرجة في أجندة الشراكة بما فيها زيادة كفاءة استخدام الطاقة وموارد المياه ومشروع تحلية مياه البحر في أذربيجان وسائر المبادرات المشتركة الواعدة.

وجاء في بيان الوزارة أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية المشاريع التي تنفذها أكوا أذربيجان مع الإشارة إلى خدمة هذه المشاريع لتنويع موارد طاقة البلد وزيادة الاستدامة البيئية.