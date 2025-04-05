توقيع عقد زيادة فرص تصدير الطاقة الكهربائية من نخجوان إلى تركيا

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف عن توقيع عقد التشغيل لزيادة فرص تصدير الطاقة الكهربائية من نخجوان الأذربيجانية إلى تركيا بين شركتي اذر إينيرجي وشركة نقل الطاقة التركية.

وأوضح الوزير شهبازوف "أننا بحثنا التعاون مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في مشاريع أمن الطاقة ذات الأهمية الإستراتيجية المشتركة فيما ناقشنا الشؤون الخاصة بتنمية مشاريع ممر الجنوب للغاز ونقل الطاقة بين نخجوان وتركيا وممر الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا وفي الختام وقعنا على عقد التشغيل بغية زيادة إمكانيات تصدير الطاقة الكهربائية من نخجوان إلى تركيا."