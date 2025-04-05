رئيس أناما: عدد ضحايا الألغام بعد حرب قراباغ الثانية بلغ 388 ضحية ومنهم 70 قتيلا
باكو، 5 أبريل، أذرتاج
قال رئيس وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف في تصريح لصحفيين إن عدد ضحايا حوادث انفجار الألغام بعد حرب قراباغ الثانية 388 ضحية ومنهم 70 قتيلا و318 جريحا.
وأشار سليمانوف إلى إصابة أكثر من 3400 شخص بحوادث انفجار الألغام منذ 1991م إلى اليوم موضحا أن 359 شخص منهم من الشباب والقاصرين و38 شخصا من النساء فيما شدد على أن تهديد الألغام مشكلة عالمية.
وأضاف أن 191555 هكتار من الأراضي الأذربيجانية طهرت من الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ عام 2020م حيث كشفت أناما خلال هذه العمليات عما يزيد عن 36000 لغم مضاد للأفراد وأكثر من 21000 لغم مضاد للدبابات وما يزيد عن 133000 ذخيرة منفجرة وحيدت بنجاح.
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