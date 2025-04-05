رئيس التحالف الوطني العراقي يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل رئيس التحالف الوطني العراقي فيها أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وان يمن على الرئيس إلهام علييف بموفور الصحة ودوام العافية وعلى أذربيجان والشعب الأذربيجاني الأخوي بمزيد من السعادة والخير والبركات.