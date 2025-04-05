وزيرا الخارجية الأذربيجاني والروسي يتبادلان رسالتي تهنئة

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

تبادل وزيرا الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والروسي سيرجي لافروف رسالتي تهنئة بمناسبة الذكرى الـ33 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 4 أبريل الجاري.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الوزير بايراموف أشار في رسالته إلى أن العلاقات بين البلدين تطورت على مدى العقود الثلاثة الماضية من شراكة إستراتيجية إلى تحالف متكامل قائم على الاحترام المتبادل والثقة ومراعاة المصالح المشتركة.

ونوه الوزير الأذربيجاني إلى توقيع "إعلان التحالف" في 22 فبراير/شباط 2022 مما رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد مضيفا أن التعاون الناجح يتجسد حالياً في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع القاعدة القانونية وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وأكد الوزير الأذربيجاني أيضاً على توسيع التعاون في المجالات الإنسانية والثقافية وعلى مستوى الأقاليم. كما أشاد بالتعاون الوثيق بين أجهزة السياسة الخارجية في كلا البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

كما أعرب الوزير بايراموف عن ثقته بأن العلاقات بين أذربيجان وروسيا ستستمر في التعمق والتطور بما يخدم مصلحة شعبيهما مع اكتسابها مضامين جديدة.