توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وسلوفينيا

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزير البيئة والمناخ والطاقة السلوفيني بويان كومر في لقاء منعقد على هامش الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في باكو 4 أبريل نيسان مسائل تعاون شركات الطاقة في مجال الغاز الطبيعي وبدء التعاون الخاص بتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي من وجهة نظر تنمية علاقات الطاقة للبلدين وأعرب الطرفان عن الاهتمام بالتعاون في جوانب جديدة أيضا.

ووقع الطرفان عقب المناقشات في مجال الطاقة بين وزارتي الطاقة الأذربيجانية والبيئة والمناخ والطاقة السلوفينية على مذكرة تفاهم للتعاون تنص على التعاون الشامل في مجال الطاقة بما فيه أمن الطاقة وتنويع التزويد والتزود بالغاز وتطوير التعاون في تكنولوجيا الطاقة الخضراء ومن ضمنها الهيدروجين وتوسيع تبادل التجارب للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.