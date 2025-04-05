رئيس سوكار يبحث مع رئيس كيم كومبليكس الرومانية فرص تعاون نفطي كيماوي

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بحث رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف مع رئيس شركة كيم كومبليكس الرومانية شتيفان ووزا فرص تعاون نفطي كيماوي.

وجاء في بيان سوكار أن الطرفين أشارا إلى أهمية العلاقات الموجودة بين الطرفين مع الإشادة بالمناقشات التي أجريت إلى الآن.

كما تبادل الجانبان المعلومات المفصلة حول فعاليات الشركتين وخططهما المستقبلية ووجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.