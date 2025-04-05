ذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا توقع على مذكرة تفاهم حول ممر الطاقة الخضراء

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

عقد وزراء الطاقة الاذرربيجاني برويز شهبازوف والطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بايراقدار والطاقة البلغاري جيشو ستانكوف ونائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي واختانق تسينتسادزي جلسة وزارية ثانية لمشروع "ممر الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا على هامش الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في باكو 4 أبريل نيسان.

وشهدت الجلسة التشديد على وجوب بناء البنية التحتية للطاقة الخضراء بين الأقاليم لضمان أمن الطاقة وعلى دور مشاريع تروج التعاون الواسع في مجال نقل موارد الطاقة المتجددة الغنية من أذربيجان. كما ناقش المسؤولون خطوات ستتخذ نحو تنفيذ مشروع موصلة خضراء جديدة.

وفي ختام الجلسة وقع المشاركون على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال نقل الطاقة الكهربائية الخضراء والاتجار بها بين وزارات الطاقة الأذربيجانية والاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية والطاقة والموارد الطبيعية التركية والطاقة البلغارية.

وتشمل الوثيقة على التعاون في مجالات وضع مشاريع استثمارية مشتركة بغية نقل الطاقة الكهربائية الخضراء بين البلدان الأربعة وزيادة إمكانيات الاتجار بها وتنمية البنية التحتية للطاقة الكهربائية.