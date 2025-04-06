رئيسة المجلس الوطني تشارك في حفل افتتاح الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي

باكو، 06 أبريل، أذرتاج

شاركت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في حفل افتتاح الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي المنظم بمدينة طشقند عاصمة أوزبكستان.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكستانية تنزيلة ناربايفا ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون والأمين العام للاتحاد مارتين تشونقونق ألقوا كلمات افتتاحية تناولوا فيها مواضيع مطروحة للنقاش ضمن فعاليات الجمعية.

يذكر أن برنامج زيارة غفاروفا تتضمن كذلك أن تلقي كلمة في الجمعية العامة بجانب عقدها لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين.