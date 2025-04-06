إصابة موظف أناما جراء انفجار لغم أرميني في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 06 أبريل، أذرتاج

قالت وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما إن موظف الوكالة حيدر علي أوغلو خانكيشييف من مواليد 1991م أصيب جراء انفجار لغم مضاد للأفراد مغروس من قبل قوات أرمينيا المسلحة عندما كان يؤدي خدمات إزالة الألغام في أراضي قرية مهديلي التابعة لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

ونقل المصاب على الفور إلى مستشفى فجرى بتر جزء ساقه اليمنى من أسفل الكعبين وحالته مرضية في الوقت الحاضر.