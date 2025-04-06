رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي

باكو، 06 أبريل، أذرتاج

عقد رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اجتماعا آخر للمجلس الاقتصادي الأذربيجاني.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش المسائل المدرجة في الأجندة من المسائل الأولوية للاقتصاد الوطني ومن ضمنها تشكيل الإطارات المستدامة للاقتصاد الكلي والسياسة النقدية للفترة المتوسطة وتنمية القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجم الصادرات غير النفطية والنطاق الجغرافي للصادرات وسائر المواضيع الملحة مناقشة موسعة.

واستمع الاجتماع إلى تقرير ألقاه مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاقتصادية شهمار موسموف فيما جرت مناقشات واسعة من جانب أعضاء المجلس الاقتصادي بشأن الأسئلة الاقتصادية المطروحة.

واتخذت في ختام الاجتماع قرارات بمراعاة مقترحات أعضاء المجلس الاقتصادي بشأن المسائل المطروحة للنقاش فيما أعطيت وزارتي المالية والاقتصاد توجيهات.