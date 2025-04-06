إصابة مواطن جراء انفجار لغم في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام، 06 أبريل، أذرتاج

أصيب المواطن سبوحي ايلمان أوغلو محمدوف من مواليد 1983م جراء انفجار لغم مضاد للأفراد مغروس من قبل قوات أرمينيا في أراضي قرية قالايجيلر في محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني في 6 أبريل نيسان اليوم.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الداخلية والنيابة العامة ووكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما أن الواقع الحاصل نتيجة لدخول ساكن القرية المشار إليها المناطق غير المطهرة من الألغام رغم الإشعارات والتنبيهات الأمر الذي أدى إلى إصابته في قدمه ونقل إلى مستشفى على الفور.

ويجري التحقيق لدى نيابة أغدام العامة فيما جددت حثها المواطنين على الامتثال لقواعد السلامة والانتباه إلى علامات خطر الألغام وعدم دخول المناطق غير المطهرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة من بقايا قوات الاحتلال الأرميني.