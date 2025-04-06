وزير الاقتصاد يبحث مع وزير الطاقة المولدوفي فرص تعاون في مجال الطاقة

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير الطاقة المولدوفي دورين جونقيتو مسائل التعاون الاقتصادي بين البلدين ومن ضمنها إمكانات موجودة في مجالات الطاقة والنقل واللوجستية والزراعة وغيرها.

وناقش الطرفان في الاجتماع مواضيع التفاعل في القطاع الاقتصادي وفرص تعاون ضمن مشاريع ومبادرات أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة.