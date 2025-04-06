رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس الكنيست الإسرائيلي في طشقند

طشقند، 6 أبريل، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا على هامش مشاركتها في فعاليات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في عاصمة أوزبكستان طشقند.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من تطور ناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وإسرائيل خاصة جرت الإشارة إلى وجود التعاون الموسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة فيما نوه الجانبان إلى دور خاص للزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى في تطوير العلاقات الثنائية.

وطرح الطرفان خلال الاجتماع أفكار ومقترحات بشأن إسهام العلاقات البرلمانية في تنمية العلاقات الثنائية بينما قيل إن الزيارات والحوارات المثمرة المقامة خلالها تخدم لمزيد من تعمق العلاقات.

وقدمت غفاروفا معلومات مفصلة حول تقاليد التسامح والتعددية الثقافية السائدة على مجتمع أذربيجان مؤكدة على أن منتسبي الجماعة اليهودية يعيشون في ظروف السلم والأمن والأمان والتفاهم جنبا لجنب مع ممثلي سائر الجماعات المقيمة في البلد وبين الأذربيجانيين واليهود علاقات الصداقة التقليدية التاريخية.

واستلفت إلى إسهام أعضاء الجالية الأذربيجانية في إسرائيل وكذلك أبناء الجلدة من الأصل اليهودي المقيمين في إسرائيل في تطور علاقات البلدين.

ورفع رئيس الكنيست الإسرائيلي الشكر لحكومة أذربيجان على حماية قيم السلام والتعايش السلمي والوئام وتطويرها فيما أعرب عن امتنانه من العلاقات الموجودة بين إسرائيل وأذربيجان.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.