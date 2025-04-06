وزير الاقتصاد يبحث مع مجموعة من ممثلي أعمال ألمانيا ترويج الاستثمارات المتبادلة

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

بحث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع مجموعة من ممثلي أعمال ألمانيا مسائل ترويج الاستثمارات المتبادلة على هامش زيارتهم البلد.

وجاء في بيان الوزارة أن الوزير جباروف قدم معلومات مفصلة حول بيئة الاستثمار المواتية في أذربيجان لفعاليات الشركاء الدوليين مؤكدا على أن الاقتصاد غير النفطي في البلد والصادرات غير النفطية في ازدياد مستمر نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المتتالية فيما لفت إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنمية الرأسمال البشري في أذربيجان من فرص أذربيجان الاقتصادية أيضا.

وقيل إن تجربة التعاون الناجحة مع شركات ألمانية تحفز تطور العلاقات في مختلف مجالات الاقتصاد بجانب الإشارة إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة في سياق التطرق إلى المشاريع التي يتم تنفيذها من اجل تنمية الطاقة المتجددة في أذربيجان.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مشاريع مشتركة محتملة.