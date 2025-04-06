رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يهنئ رئيس أذربيجان
باكو، 6 أبريل، أذرتاج
بعث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونقل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق فيها أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يمن على أذربيجان وجميع الشعوب الإسلامية عبر العالم بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار.
وأعرب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق عن أمله في استمرار التعاون الوثيق وتعزز علاقات الصداقة بين الشعبين.
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