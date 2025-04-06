باكو، 6 أبريل، أذرتاج

جرى حفلات توقيع عقود مشاريع بناء 3 محطات الطاقة الشمسية الأخرى في أذربيجان على هامش الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في باكو 4 أبريل نيسان.

وجاء في بيان وزارة الطاقة أن الوزير برويز شهبازوف وقع مع مدير شركة إينيرسو جبرائيل إيلدار محمدزاده على عقد الاستثمار في مشروع محطة الطاقة الشمسية "أفق" بقدرة 50 ميجاوات.

كما وقع الوزير شهبازوف مع مديرة شركة كلين إينيرجي جبرائيل خيالة نقييفا على عقد الاستثمار في مشروع محطة الطاقة الشمسية "شمس" بقدرة 50 ميجاوات.

وقع نائب وزير الاقتصاد ايلنور سلطانوف مع المدير العام لشركة نوبل إينيرجي ليميتيد وقار صمدلي على العقد التنفيذي لمشروع تقييم وتنمية وتحقيق محطة الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات في مدينة نخجوان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تحقق المشاريع المشار اليها الرامية إلى تطوير "مناطق الطاقة الخضراء" في البلد يضمن إنتاج ما يقرب من 268 مليون كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية سنويا وذلك يتيح بتوفير 59 مليون متر مكعب من الغاز مع خفض انبعاث الكربون قدر 128 ألف طن.