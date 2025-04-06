تأكد صعود نادي غابالا لدوري الممتاز

غابالا، 6 أبريل، أذرتاج

جرى التأكد من تأهل نادي غابالا المتنافس في دوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم لدوري الممتاز الأذربيجاني الموسم القادم بعدما حقق النادي فوزا كبيرا على نادي باكو سبورتينغ ذهابا بحساب 0-5 في الجولة العشرين.

وبهذه النتيجة رفع غابالا الذي لم يخسر في الموسم الحالي رصيده إلى 52 نقطة فيما ضمن صعوده إلى الدوري الممتاز من احد المراكز الثلاثة الاولى قبل انتهاء الموسم الجاري بـ7 جولات علما بأن النادي هبط منه في الموسم الماضي.

يذكر أن غابالا يتزعم الترتيب بعد الجولة العشرين برصيد 52 نقطة ويليه كروان يفلاخ ثانيا برصيد 38 نقطة وإيميشلي ثالثا برصيد 37 نقطة وباكو سبورتينغ رابعا برصيد 26 نقطة وزاقاتالا خامسا برصيد 25 نقطة ونادي الجيش الرياضي سادسا برصيد 22 نقطة ومنكجوير سابعا برصيد 21 نقطة ودفاعي أقصو ثامنا برصيد 19 نقطة وجبرائيل تاسعا برصيد 17 نقطة وقراداغ لوكباتان باكو بطل الدوري الموسم الماضي عاشرا أخيرا برصيد 16 نقطة.