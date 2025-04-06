رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي في طشقند

طشقند، 6 أبريل، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية سيدي محمد ولد الرشيد على هامش مشاركتها في فعاليات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في عاصمة أوزبكستان طشقند.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الطرفين تبادلا وجهات نظر حول العلاقات بين البلدين والبرلمانين فيما أشار الطرفان إلى اعتماد العلاقات الأذربيجانية المغربية على الاحترام المتبادل مع التأكيد على تطور العلاقات الثنائية خاصة في المجال السياسي وعلى تعاون البلدين ضمن المنظمات الدولية متبادلين بالدعم لدى المنصات الدولية المختلفة.

وأعرب الجانبان عن إسهام الزيارات المتبادلة في مزيد من تعمق العلاقات بين البلدين والشعبين مبرزين إلى دورها في توسع العلاقات الثنائية.

واستذكرت غفاروفا زيارتها المغرب بامتنان مفيدة أن مثل هذه الزيارات والاتصالات تساهم في علاقات البلدين خاصة وأنها تلعب دورا مهما في توسيع التعاون البرلماني فيما عبر الطرفان عن الآراء حول فرص توسيع التعاون البرلماني.

وقدمت غفاروفا معلومات مفصلة حول شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز التي أسست بمبادرة الرئيس إلهام علييف لافتة إلى الخطوات المتخذة نحو تعزيز الأسس المؤسسية للمنظمة برئاسة أذربيجان.

وذكر رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية سيدي محمد ولد الرشيد اهتمام المغرب بالتعاون ضمن الشبكة البرلمانية مشيدا بإسهامات مثل هذه المنصات في معالجة القضايا الدولية.

كما شهد الاجتماع تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.