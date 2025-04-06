الألعاب الرياضية المدرسية: مصارع أذربيجاني يحصد الذهبية

صربيا، 6 أبريل، أذرتاج

حصد المصارع الأذربيجاني إيلمان إسماعيلوف الذي يتنافس في المصارعة الحرة في الوزن الـ38 كلغ في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في صربيا ميدالية ذهبية.

يذكر أن المبارز الأذربيجاني بالسيف العربي سبق أن حصد البرونزية اليوم في الألعاب الرياضية المدرسية الدولية.