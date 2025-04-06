الألعاب الرياضية المدرسية: مصارع أذربيجاني يحصد البرونزية الثانية

صربيا، 6 أبريل، أذرتاج

حصد المصارع الأذربيجاني حسين رضازاده الذي يتنافس في المصارعة الحرة في الوزن الـ 41 كلغ في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية بمدينة لوتشاني في صربيا ميدالية برونزية.

يذكر أن المصارع الأذربيجاني إسماعيلوف في الوزن الـ 38 كغ والمبارز الأذربيجاني بالسيف العربي محمدلي سبق أن حصدا الذهبية الأولى والبرونزية الأولى على التوالي اليوم في الألعاب الرياضية المدرسية الدولية.