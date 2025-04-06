رئيسة المجلس الوطني تلقي كلمة في الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند

طشقند، 6 أبريل، أذرتاج

ألقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا كلمة في الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في عاصمة أوزبكستان طشقند.

وقدمت رئيسة المجلس الوطني السيدة صاحبة غفاروفا إنجازات أذربيجان في مجال السياسة وأشارت إلى أن الأساس الاقتصادي القوي مكّن من تنفيذ سياسة اجتماعية فعالة مضيفة انه تم تخفيض معدلات البطالة والفقر إلى 5.5 في المائة انطلاقًا من مبدأ الرئيس إلهام علييف "المواطن في قلب سياستنا"

وأبرزت غفاروفا أن حزم الإصلاح الاجتماعي الأربع شملت في السنوات الخمس الأخيرة على 40 في المائة من السكان حيث زاد الحد الأدنى للأجور 2.7 مرتين وصندوق الأجور 2.6 مرتين بينما ارتفعت المدفوعات من المعونات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 5 أضعاف وأكدت على أن إستراتيجية "أذربيجان 2030" تحدد بناء مجتمع ديناميكي شامل قائم على العدالة الاجتماعية كأحد الأولويات الوطنية.

وأشارت غفاروفا إلى أن الإطار العام للتنمية الاجتماعية منصوص عليه في الدستور وأن البرلمان يواصل سن تشريعات شاملة في هذا المجال مع التركيز على تحسين القوانين بشكل مستمر كعملية ديناميكية