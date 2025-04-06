الألعاب الرياضية المدرسية: مصارع أذربيجاني يحصد الذهبية الثانية

صربيا، 6 أبريل، أذرتاج

حصد المصارع الأذربيجاني إبراهيم حسنوف الذي يتنافس في المصارعة الحرة في الوزن الـ 44 كلغ في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية بمدينة لوتشاني في صربيا ميدالية ذهبية.

وقد سبق أن حصد المصارع الأذربيجاني إسماعيلوف في الوزن الـ 38 كغ الذهبية الأولى والمبارز الأذربيجاني بالسيف العربي محمدلي والبرونزية الأولى والمصارع الأذربيجاني رضازاده في الوزن الـ 41 كغ البرونزية الثانية اليوم في الألعاب الرياضية المدرسية الدولية.