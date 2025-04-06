البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ينضمان إلى مشروع ممر بحر الخزر للطاقة الخضراء

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

جرى حفل توقيع عقد انضمام البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى مشروع ممر بحر الخزر للطاقة الخضراء على هامش الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي والثالث للمجلس الاستشاري للطاقة الخضراء في باكو 4 أبريل نيسان.

وجاء في بيان وزارة الطاقة أن وزراء الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف والطاقة الكازاخستاني يرلان كودايبيركينوفيتش والطاقة الأوزبكستاني جورابك ميرزا محمودوف ومسؤولي البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المشار إليهما وقعوا على مذكرة تفاهم حول دعم المرحلة الأولى من دراسة الجدوى لمشروع ممر بحر الخزر للطاقة الخضراء.

يذكر أن الاتفاقية على الشراكة الإستراتيجية بين حكومات جمهوريات أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان في مجال تنمية الطاقة الخضراء ونقلها جرى التوقيع عليها من جانب رؤساء البلدان المذكورة في 13 نوفمبر عام 2024م على هامش فعاليات الكوب29 في باكو.