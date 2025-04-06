الألعاب الرياضية المدرسية: منتخب أذربيجان للمصارعة الحرة يحصد 10 ميداليات

صربيا، 6 أبريل، أذرتاج

حصد منتخب أذربيجان للمصارعة الحرة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية بمدينة لوتشاني في صربيا 10 ميداليات.

وقد حصد إسماعيلوف المتنافس في الوزن الـ 38 كغ الذهبية وحسنوف المتنافس في الوزن الـ 44 كغ الذهبية ورضازاده المتنافس في الوزن الـ 41 كغ الفضية وحسينلي المتنافس في الوزن الـ 52 كغ الفضية وحسنلي المتنافس في الوزن الـ 62 كغ الفضية ونمازلي المتنافس في الوزن الـ 48 كغ البرونزية وحسنوف المتنافس في الوزن الـ 57 كغ البرونزية وشكورلو المتنافس في الوزن الـ 68 كغ البرونزية ونجفزاده المتنافس في الوزن الـ 75 كغ البرونزية وعين اللهيف المتنافس في الوزن الـ 85 كغ البرونزية.