توقيع مذكرة تعاون بين شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز ومؤسسة الثقافة والتراث التركية في طشقند

طشقند، 6 أبريل، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني رئيسة شبكة برلمانات حركة عدم الانحياز صاحبة غفاروفا رئيسة مؤسسة الثقافة والتراث التركية أكتوتي رايمكولوفا على هامش مشاركتها في فعاليات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في عاصمة أوزبكستان طشقند.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الطرفين وقعا في الاجتماع على مذكرة تعاون بين المنظمتين.

وأكدت غفاروفا على أهمية الوثيقة موضحة أن المذكورة تخدم لتعزيز التعاون بين الشبكة والمؤسسة.